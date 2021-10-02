Kılıçdaroğlu: Allah'ın izniyle iktidar görünüyor, ilk seçimde inşallah iktidarız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Abant'ta partisinin TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Uyuşturucu baronlarıyla siyasi iktidarın işbirliği içinde olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Öyle acımasız bir tabloyla karşı karşıyayız ki, çoğumuz bunun farkında bile değiliz. Rahat dillendirilmiyor bu konu. Bir uyuşturucu bataklığı var. Özellikle yoksul mahallelerden başlayarak. Daha acı olan tablo ise uyuşturucu baronları ile siyasal iktidarın işbirliği" dedi.

'Zam yapmaya kalkarlarsa iktidar olduğumuzda bunun hesabını soracağız'

Elektrik üretim ve dağıtım firmalarına yönelik konuşan CHP Lideri, "Buradan elektrik şirketlerine de iki çift sözüm var. Milletin sırtına çökmeye çalışırsanız, elektriğe zam yapmaya kalkarsanız bunun bedelini ödeyeceksiniz" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Eğer zam yaparlarsa gerekirse kademeli olarak tüketimi durdurmaya çağıracağız halkımızı. Bunun mücadelesini vereceğiz" derken "Zam yapmaya kalkarlarsa yarın iktidar olduğumuzda bunun hesabını kesinlikle soracağız" ifadelerini kullandı.

'Allah'ın izniyle, milletin takdiriyle iktidar görünüyor'

"Allah'ın izniyle, milletin takdiriyle iktidar görünüyor" diyen Kılıçdaroğlu CHP'lilere "İktidara geldiğimizde her birimize düşen sorumluluklar var. Her birimiz sorumluluğumuzun bilincinde olmak zorundayız. Sorumlulukla, o bilinçle hareket etmek zorundayız" diye seslendi.

Kendilerine oy vermeyenlerle de "beraber olacaklarını" ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Biz iktidara geldiğimizde herkesin yüzü güldüğünde biz o zaman diyeceğiz ki ‘Evet görevimizi yaptık.' Herkesin yüzü gülecek. Ana hedefimiz bu. Bize oy vermeyenlerle de beraber olacağız."

'İlk seçimde inşallah iktidarız'

Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Sorunların çözümünün merkezinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yatıyor. Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerine son verilen hiç kimse meraklanmasın. Yargı kararı yoksa bir hafta içinde tamamını görevlerine iade edeceğiz. Hiç kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. İlk seçimde inşallah iktidarız ve beraber bu mücadeleyi yapacağız."