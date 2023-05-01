Muharrem İnce '10 milyon lira aldı' iddialarına yanıt verdi

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde partisinin düzenlediği mitingde konuştu.

Hakkındaki "10 milyon TL" aldığına ilişkin iddialara yanıt veren İnce, "PKK, FETÖ, Hizbullah, bilumum terör örgütleri hepsi Muharrem İnce'ye saldırıyorsa Muharrem İnce doğru yolda demektir. Geçmişte Ergenekon, Balyoz döneminde FETÖ'cüler kasetler çıkardılar, sahte CD'ler çıkardılar. Sahte belgeler çıkardılar, orduyu çökerttiler. Şimdi de her gün benimle ilgili bir banka dekontu alıyorlar, ismi çiziyorlar, benim adımı yazıyorlar. Üstüne 10 milyon yazıyorlar. Ulan gerizekalılar 10 milyon rüşvet, banka yoluyla mı gönderilir?" dedi.

İnce "Üzüldüğüm taraf şu, FETÖ'cüler sahtekarlığa bayılır. FETÖ'cüler bunu yapıyor ama benim eski arkadaşlarım da paylaşıyor. Buna üzülüyorum ben buna, başka bir şeye üzülmüyorum. Muharrem İnce, kumpaslara, sahte dekontlara, sahte ses kayıtlarına direnir. Ben direnirim, benim o gücüm var. Muharrem İnce diz çökmez, Muharrem İnce eğilmez" ifadelerini kullandı.

Yapılan seçim anketlerinin gerçekleri yansıtmadığını ileri süren İnce "Anketler palavra, öyle anket yok. Memleket Partisi aslan gibi Atatürkçü bir parti. Partimiz mecliste yerini alacak" diye konuştu.

CHP seçmenine seslendiğini söyleyen İnce "Sizin bildiğiniz Atatürk'ün partisi yok artık, Atatürk'ün partisi burada Memleket Partisi" dedi.