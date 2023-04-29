İnce Erdoğan'ın yokluğunu aratmadı: 'Kılıçdaroğlu İHA'lar ve SİHA'lara çomak sokuyor'

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

İnce, Balıkesir'deki mitinginde "Kılıçdaroğlu, Amerikalılarla görüşmüş, İHA'lar ve SİHA'lara çomak sokuyor. Bakın, Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı'ndan Türk milletine söz veriyorum. İHA'lar, SİHA'lar konusunda Türkiye başarılıdır. Erdoğan'ın damadıymış, umurumda değil. Destekleyeceğim, destekleyeceğim, destekleyeceğim" dedi.

İnce, Erdoğan'ın sıkça kullandığı 'Mavi Vatan' söylemine yer verdiği konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye, Azerbaycan'a yardım etti. Bir CHP'li milletvekili çıktı, 'Ne işimiz var Azerbaycan'da?' dedi. Ben yine Balıkesir'den sesleniyorum. Beni cumhurbaşkanı seçerseniz, Azerbaycan'a yardım edeceğiz. Beni cumhurbaşkanı seçerseniz Mavi Vatan'ı savunacağım."

"Türk askerinin Libya'da olmasını önemsiyorum" diyen İnce, "Akdeniz'de gaz var, o gazdan pay almamız lazım. Ben CHP gibi düşünmüyorum. Libya tezkeresine 'evet' diyorum. Biz üçüncü yoluz, ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan" ifadelerini kullandı.