Muhammed Yakut'un videoları erişime engellendi

Sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan Muhammed Yakut'un Youtube'daki 5 videosuna erişim engeli geldi.

Yakut'un paylaşım yasağı olan Sedat Peker adına konuştuğu iddiaları gündeme geldi.

Rudaw'da yer alan habere göre, Yakut, Sedat Peker ile yakın arkadaş olduğunu söylese de avukat Ersan Barkın bu iddialarla Peker'in bir alakası olmadığını açıkladı.

Ancak Barkın, "Sedat Peker'in 25 yıllık arkadaşı. Çocukları aynı okula gidiyordu" diyerek Yakut’u doğruladı.

Yakut'un yağmadan, hırsızlığa, dolandırıcılıktan, şantaj ve tehdide kadar 14 ayrı sabıkası bulunuyor.