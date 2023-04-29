Muhammed Yakut'la iş birliği yapmakla suçlanıyordu: Can Tanrıyar tutuklandı

Uçankuş TV ve internet sitesinin sahibi Can Tanrıyar, paylaştığı videolarla iktidardan isimler hakkında iddialarda bulunan Muhammed Yakut’la birlikte hareket ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
Soruşturmada savcılık Can Tanrıyar’ın Muhammed Yakut ile video paylaşım sürecinde birlikte hareket ettiğine dair iddialara yer verdi.
Tanrıyar’ın evinde yapılan aramada Muhammed Yakut’a el yazısıyla yazılmış bilgi ve belgeler ele geçirildiği belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Tanrıyar, bugün akşam saatlerinde Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.
İfadesinin ardından Tanrıyar, ‘yağmaya teşebbüs, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.