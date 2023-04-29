Sinan Oğan: Soylu, İçişleri Bakanı olarak bu ülkede bir dakika bile kalmaman lazım

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Samsun'daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında iktidara tepki gösterdi.

Oğan, açıklamasında, "Dün üzülerek gördüm ki hem Binali Yıldırım'ın hem Bekir Bozdağ'ın hem de Süleyman Soylu'nun açıklamaları bu toplumu germeye, bu toplumu bölmeye, parçalamaya, bu toplumu kutuplaştırmaya ve çatışmaya dönük açıklamadır" dedi.

Sinan Oğan, şöyle devam etti:

"Buradan uyarıyorum. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı olarak artık bu ülkede bir dakika bile o görevde kalmaman lazım. Çünkü sen seçimleri bir darbe girişimi olarak ifade ettin. Kimsenin ne Süleyman Soylu'nun ne ötekinin ne berikinin bu ülkedeki seçimlerin üzerine gölge düşürmeye hakkı yok. Bekir Bozdağ, insanlar bunu şampanya ile mi kutlar, Kuran okuyarak mı kutlar, sana mı kalmış? Toplumun ne inancına ne yaşam şekline bizlerin karışma hakkı yoktur. Bizler insanların yediğiyle içtiğiyle ilgilenmemeliyiz. Bizler insanların akşam karnı doymuş, dengeli beslenmiş şekilde yatağa girip girmediğiyle ilgilenmeliyiz."