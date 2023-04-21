Muhalefeti yuhalatan Erdoğan: 'Yuh yetmez'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul'da Sultanahmet Camii'nin restorasyon sonrası açılışında konuştu.

Muhalefeti hedef alan Erdoğan "Şu anda muhalefet ne diyor? Gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış" dedi.

Dinleyenlerin yuhalaması üzerine Erdoğan "Yuh yetmez, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi? Öyleyse 14 Mayıs bunların sonu olmalı" ifadelerini kullandı.

'Ayasofya'daki olumsuz mührü kazıyıp atmak yetmez dedik'

Erdoğan Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesine ilişkin olarak ise "Sadece Ayasofya'daki o olumsuz mührü kazıyıp atmak yetmez dedik. Onu hallettik 86 yıl sonra. Açtık. Ama şimdi de inşa çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.