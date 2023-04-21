Erdoğan’ın seçim kampanyası: Barış Manço, Kıraç ve Sia’nın şarkıları da izinsiz mi kullanıldı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi hesaplarından geçtiğimiz günlerde paylaşılan seçim videosunda Coolio’nun “Gangsta's Paradise” (Gangsterler Cenneti) adlı parçası kullanılmış, gelen tepkiler üzerine video kısa sürede yayından kaldırılmıştı. AKP’lilerin hazırlayıp paylaştığı bir başka kampanya videosunda da “Yaparım Bilirsin” şarkısının izinsiz kullanılması üzerine, Kenan Doğulu sosyal medya sayfasından tepkisini ortaya koymuştu.

Yurt gezilerinde yerli, proje tanıtımında yabancı şarkı

Erdoğan’ın resmi Instagram sayfasındaki kampanya videolarında Barış Manço’dan Sia’ya kadar birçok popüler yorumcunun şarkılarının kullanıldığı görünüyor.

Erdoğan’ın Aydın ve Nazilli miting görüntülerinin fon müziği olarak Barış Manço’nun Kara Sevda, Urfa ziyaretine ilişkin videoda Ferhat Göçer’in Son Aşkım, Afyon mitinginde ise Kıraç’ın albümünde yer alan versiyonuyla Karahisar Kalesi şarkılarının yer aldığı görülüyor. Bu şarkıların AKP’nin seçim kampanyasında kullanılabilmesi için Barış Manço’nun ailesinden ve diğer sanatçılardan izin alınıp alınmadığı henüz bilinmiyor.

2011’den bu yana tamamlanan projelerin anlatıldığı kampanya videosunda ise, Sia’nın Unstoppable (Durdurulamaz) şarkısı yer alıyor. Sia’nın veya bağlı olduğu müzik yapımcısı olan RCA Records / Sony Music’in AKP seçim kampanyası için onaylarının olup olmadığı da bilinmiyor.

Trump’ın seçim kampanyasında şarkılar izinsiz kullanılmıştı

Donald Trump’ın 2020’deki seçim kampanyasında Pharrell Williams, Elton John, Bruce Springsteen ve Neil Young’ın şarkılarının izinsiz olarak kullanılması üzerine, Artist Rights Alliance (Sanatçı Hakları İttifakı) politikacılara açık bir çağrı metni yayınlamıştı. Mick Jagger, Lorde, Sia, Alanis Morissette, Lionel Richie, Elvis Costello, Regina Spektor, Sheryl Crow, Cyndie Lauper, Green Day, Steven Tyler gibi popüler isimlerin de imzaladığı metinde, seçim kampanyalarında şarkıların kullanılmasından önce hak sahiplerinden izin alınması gerektiği vurgulanmıştı.

AKP’ye 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' cezası

Erdoğan'ın hemen hemen her mitingde söylediği 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısı için dokuz yıldır devam eden dava Mart ayında sonuçlanmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi verdiği kararda, besteci Selçuk Tekay’a tazminat ödenmesi gerektiğine karar vermişti.