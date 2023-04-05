Erdoğan'a 'gangsterli' seçim klibi hazırlandı, sözleri anlaşılınca yayından kaldırıldı

Türkiye'nin sandığa gitmesine haftalar kala siyasi partiler seçim kampanyalarına hız verdi. İlk defa oy kullanacak olan milyonlarca genç seçmene ulaşmak isteyen liderler ise farklı yöntemlere başvurmaya başladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın resmi propaganda hesaplarından paylaşılan "Söz verdi, yaptı. Yine o yapacak" başlıklı videoda kullanılan rap müzik ise dikkat çekti. Erdoğan'ın 2011 yılındaki sözleri ile başlayan videoda, tamamlanan projeler sıralanırken, fonda ABD'li rapçi Coolio'nun "Gangsta's Paradise/Gangsterler Cenneti" adlı parçasına yer verildi.

Erdoğan'ın seçim klibinde kullanılan şarkının sözlerinin bir bölümü şöyle:

Nasıl konuştuğuna dikkat etmelisin

Ve nereye yürüdüğüne

Yoksa sen ve kankaların tebeşirle çizilebilirsiniz

Tökezlemekten gerçekten nefret ederim, ama koşmalıyım

Onlar nalları dikerken, kendimi tabanca dumanında görüyorum, aptal

Küçük elemanların olmak istediği gibi bir gangsterim

Gece dizlerimin üstünde sokak ışıklarında dua ederim

Hayatlarımızın çoğunu harcamaya devam ediyoruz

Bir gangster cennetinde yaşayarak

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan video, şarkının sözlerine ilişkin yorumların ardından yayından kaldırıldı.

Yayından kaldırılan ilk video değil

CHP’nin Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyar doların akıbetini sorduğu Mayıs 2021'de, AKP de animasyon hazırlayarak sosyal medyadan paylaşmıştı.

Videoda CHP genel merkez binasında bir "çılgın profesör" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yalanlar üretiyor, Kılıçdaroğlu da “128 milyar dolar nerede” diye soruyordu. AKP kurmaylarının da tepkisini çeken video yayından kaldırılmıştı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, tartışmalı animasyon videosunu "seviyeli propaganda" olarak görmediğini söylemişti.