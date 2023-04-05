AKP'de aday listesinin bir bölümü ortaya çıktı

AKP'nin 14 Mayıs seçimlerindeki milletvekili aday listesinin bir bölümü belli oldu.
Odatv'deki habere göre, AKP'nin listesinden ortaya çıkanlar şöyle:
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa 1. sıradan aday gösterilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge 1. sıradan aday yapılacak.
- Ağrı Belediye Başkanlığını milletvekilliği için bırakan Savcı Sayan da Ağrı yerine İzmir’den 6. Sıradan aday gösterildi.
- AKP MKYK ve MYK Üyesi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de Trabzon 1. Sıradan aday gösterildi.
- Eski Bakan Faruk Çelik Artvin 1. sıradan aday gösterildi.
- Nereden aday olacağı merak edilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da memleketi Kayseri’den 1. sırada aday gösterileceği öğrenildi.
- Kritik seçim bölgelerinden Ankara 1. Bölgede de dikkat çeken isimler aday listesine yazıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş 1. sıraya yazılırken, sırasıyla listede, Fatih Şahin, Mücahit Arslan, Zehra Nur Yılmaz yer aldı.
- Erdoğan’ın “gölge adamı” olarak bilinen eski danışmanlarından AKP Ankara Milletvekili Mücahit Arslan'ın Ankara’da 3. sıraya konulması dikkat çekerken listede ABD’ye yapılan devletlerarası ziyarete AKP’nin Kadın Kolları MYK üyesi olmasına rağmen katılan Zehranur Yılmaz’ın da olduğu görüldü.
- Refah Partili Hasan Hüseyin Ceylan’ın damadı Fetan Baykoç ise Ankara 3. Bölge 2. Sıra adayı oldu.
- Üç gün içinde 11 milyon dolara KİPTAŞ’tan aldığı araziyi tekrar KİPTAŞ’a 47 milyon dolara satarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “kim bu uyanık” dediği Adem Atmaca’nın damadı Emre Ete de Van 3. sıradan aday gösterildi.
- Öte yandan AKP milletvekilliği listesinde 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş da Aydın 2. sıradan aday gösterildi.
- Aydın’da 1. sırada ise Mustafa Savaş’ın ismi yer aldı.
- Son yıllarda AKP'ye verdiği destekle dikkat çeken Eski Başbakan Tansu Çiller, AKP listeleri için talepte bulundu. Tansu Çiller, eşi Özer Çiller'in bir dönem en yakınındaki isimlerden eski Milletvekili Saffet Kaya'nın yeniden Ardahan'dan listeye konmasını istedi. Saffet Kaya Ardahan 1. Sıra adayı olarak AKP listelerine girdi.
- Ardahan 2. Sıradan da Güven Karakoyun aday gösterildi.
- AKP’nin ağır toplarından Hayati Yazıcı Rize 1. Sıradan aday gösterilirken, 2. Sıra Osman Aşkın Bak, 3. Sıra da İbrahim Akkuş oldu.
- Daha önce İzmir ve Mardin’den milletvekili seçilen Ceyda Bölünmez Çankırı, yine Mardin’den 1. Sıradan aday oldu. Ceyda Bölünmez, AKP eski milletvekili Süleyman Bölünmez’in kızı olmasıyla tanınıyor.