'Seccade' fotoğrafının çekildiği mekanın yetkilisinden ilk açıklama

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu’nun bir restoranda verdiği iftara katıldı. Kılıçdaroğlu, mekanda çekilen bir fotoğrafta seccadeye basarken görülmüş, bu fotoğraf nedeniyle AKP'liler Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.

Söz konusu fotoğraflarda olan CHP Milletvekili aday adayı Ali Acar, seccadelerin ilk fotoğrafta olmadığını söyleyerek kamera kayıtlarının yayınlanmasını istedi. Acar’ın bu açıklaması Kılıçdaroğlu’na 'kumpas kurulduğu' iddiasını gündeme getirdi.

TELE1'in haberine göre, mekanın yetkili isminden olay sonrası ilk kez açıklama geldi.

Güvenlik kamerası görüntülerini paylaşmak istemeyen mekanın sahibi, "O seccade namaz kılındıktan sonra orada unutuldu" diye konuştu.