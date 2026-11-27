Fon vurgunu soruşturmasının AKP içerisindeki artçı sarsıntıları sürüyor.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz bugünkü köşesinde oğlu Mustafa Yazıcı'nın adı soruşturmada geçen AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın istifasının perde arkasını anlattı.

Saymaz'ın aktardığına göre Yazıcı'nın adının soruşturmada yer aldığı bilgisini sızdıran AKP içerisinden bir grup olduğu tahmin ediliyor. Saymaz, iddiayı şu sözlerle aktardı:

"Bu soruşturma parti içinde Hayati Yazıcı karşıtı klikleri harekete geçirdi. AK Parti Genel Merkezi tarafından kullanıldığı iddia edilen BGN Haber adlı İnstagram sayfasında 7 Ekim'de Kaya'nın, 6 Ekim'de ise Yazıcı'nın geçtiği üç fon haberi paylaşıldı. Yazıcı'nın ekibi sayfanın AK Parti Genel Merkezi'nde bir ekip tarafından kullanıldığını haber alıp 'Bize operasyon mu yapılıyor!' diyerek, müdahalede bulundu. Şu 'tesadüfe' bakın ki BGN Haber'de 18 Ekim'den beri hiçbir paylaşım yok. Diğer yandan, fon soruşturmasının Yazıcı'da ve kimi AK Partililerde rahatsızlık yarattığı iddia ediliyor."

Hayati Yazıcı'nın, istifa açıklamasında muhalefete değil, partisine sitem ettiğini hatırlatan Saymaz, "İçeriye sesleniyor Yazıcı. Faillerin AK Parti'de olduğunu biliyor" dedi.

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