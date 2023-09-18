Muhalefete 'dangalak' dedi, yurttaşlara dava açtı: 'Turan’a serbest olan söz, bize suç'

Muhalefete “dangalak” diyen İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, kendisine yönelik aynı ifadeyi kullananlara karşı ise dava açtı. Turan, yurttaşlara icra takibi başlattı.

Turan, geçen yıl 2 Mayıs’ta AKP Grup Başkanvekiliyken muhalefeti hedef alarak, "2023, Çanakkale’de dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla, köprüyü sadece polemik konusu yapıp, oradan bizi denize dökeceğini düşünen ‘dangalakların’ seçimi olacak" demişti.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Turan’ın muhalefete yönelik “dangalaklar” ifadesini kullanması büyük tepki çekerken, yurttaşların sosyal medyada aynı ifadeyle yanıt verdiği Turan yurttaşlara dava açtı.

Birçok yurttaşa Turan’ın şikâyetiyle “Sesli, yazılı ve görüntülü bir ileti ile kamu görevlisine hakaret” suçunu işledikleri iddiasıyla ceza davası açıldı.

Turan’ın resmi ikametgâhının Ankara’da, avukatının ise İstanbul’da olmasına rağmen davalar “Çanakkale Lapseki Asliye Ceza Mahkemesi’nde” açıldı. Yurttaşların büyük bir kısmına açılan ceza davası ile 7 bin 80 TL adli para cezası verildi.

İcra takibi başlattı

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, mahkemenin “manevi tazminata” hükmetmemesine rağmen, sanki böyle bir karar verilmiş gibi yurttaşlara karşı 20 bin TL’lik icra takibi başlattı. Tazminatın yedi gün içerisinde ödenmesi gerektiği ifade edildi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yurttaşlar, “Kendilerinin, Turan’ın ve avukatının Lapseki’de yaşamamasına rağmen tüm davaların Lapseki’de açıldığını, mahkemede itirazlarının görmezden gelindiğini, hatta çağrı kağıdının ulaştırılmadığı bazı yurttaşlar için de yakalama kararı çıkarıldığını” söyledi.

Ayrıca yurttaşlar, Turan’ın usulsüz bir şekilde tazminat talebinde bulunduğunu vurgulayarak, “Mahkeme kararı olmadan bizden tazminat istiyor. Bu duruma da itiraz ettik. Turan’a serbest olan bir söz bize suç sayıldı. Mahkeme adil davranmıyor” diye konuştu.