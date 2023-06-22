İçişleri Bakan Yardımcısı olan Bülent Turan'dan ilk paylaşım

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına; Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu getirildi.

Atama kararı sonrası Bülent Turan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Turan, "13 yıl boyunca büyük bir gururla yürüttüğümüz ve huzurla bıraktığımız İstanbul ve Çanakkale Milletvekillikleri ile Grup Başkanvekilliği görevlerinden sonra şimdi de aynı gurur ve heyecanla İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine başlıyoruz" dedi.

Turan'ın açıklaması şöyle:

"13 yıl boyunca büyük bir gururla yürüttüğümüz ve huzurla bıraktığımız İstanbul ve Çanakkale Milletvekillikleri ile Grup Başkanvekilliği görevlerinden sonra şimdi de aynı gurur ve heyecanla İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine başlıyoruz.

İçişleri Bakanlığı devletimizin en hayati, en kritik kurumlarından. Bu büyük ve önemli teşkilatta görev almak, devletimize ve milletimize hizmet etmek büyük bir onur.

'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla; insan hakları, adalet, eşitlik ve liyakat perspektifinde, kucaklayıcı bir yaklaşımla, bu ağır emanetin sorumluluğunun farkında milletimizin emrinde olmak için gayret edeceğiz.

Sn Cumhurbaşkanımıza ve Sn Bakanımıza, en önemlisi emanetin sahibi aziz milletimize müteşekkiriz.

Rabbim utandırmasın, günü geldiğinde de yine huzurla bırakmayı nasip etsin.

Haydi Bismillah…"