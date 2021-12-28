Muhabir görevliden fırça yedi, Bakan Varank'tan TOGG paylaşımı geldi: 'Bagaj önemli'

"Yerli" otomobil TOGG'un tanıtımına katılan muhabirin, canlı yayında aracın bagajını açtığı sırada görevlinin müdahalesiyle karşılaşması gündem oldu.

TOGG'un Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında üretimi yapılan "yerli" otomobil canlı yayında tanıtan muhabirin bagajı açmasıyla maruz kaldığı müdahale ve yediği fırça sosyal medyada gündem hâline geldi.

Otomobilin detaylarını yayın sırasında bir bir anlatan muhabir, sıra TOGG'un bagajına geldiğinde bagajı açtı. Bagajı açarak içini göstermek isteyen muhabir, görevlinin müdahalesi sonrasında amacına ulaşamadı. Muhabir bagajı açtığı sırada bir görevli gelip “Bagajı açmıyoruz” diyerek müdahalede bulundu.

Otomobilin detaylarını canlı yayında anlattığı sırada bagajı açmasıyla muhabirin yanına koşan görevlinin hışmına uğrayan ve "Açmayın dedik. Açmayın diyorum ama" tepkisiyle karşılaşan muhabir şaşkınlık yaşarken bagajın hızlıca kapatıldığı görüldü.

Öte yandan canlı yayında gerçekleşen durum sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Varank, paylaşımında TOGG'un tanıtımı sırasında bir gazetecinin bagajı açarak görüntülemek istemesine görevlilerin engel olmasıyla ilgili göndermede bulundu.

Yapılan paylaşımda, İtalyan şef Danilo Zanna'nın yerli otomobil TOGG'un bagajını açıp içine baktığı anlara ait bir fotoğraf paylaşan Bakan Varank, paylaşımına ise "Bagaj önemli!" diye yazdı.