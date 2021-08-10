Muğla'da birçok ilçede devam eden yangınların büyük bölümü kontrol altına alınırken, Köyceğiz'deki yangının etkisi sürüyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi yangınlardaki son durumu açıkladı:
Haber Merkezi
Çağdaş Gökbel
Ali Ufuk Arikan - Köyceğiz
Muğla'daki yangınlarda son durum açıklandı
Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin son durum açıklandı. Kentte Köyceğiz'deki orman yangını etkisini sürdürüyor, diğer noktalarda ise soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
Haber Merkezi
Muğla'da birçok ilçede devam eden yangınların büyük bölümü kontrol altına alınırken, Köyceğiz'deki yangının etkisi sürüyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi yangınlardaki son durumu açıkladı: