Muğla'daki yangınlarda son durum açıklandı

Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin son durum açıklandı. Kentte Köyceğiz'deki orman yangını etkisini sürdürüyor, diğer noktalarda ise soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Haber Merkezi

Muğla'da birçok ilçede devam eden yangınların büyük bölümü kontrol altına alınırken, Köyceğiz'deki yangının etkisi sürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yangınlardaki son durumu açıkladı:

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Köyceğiz'de çalışmalar ne durumda: Sahada neler yaşanıyor, yangınlar neden sönmüyor?

 