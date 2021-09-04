Muğla'da yanan alanda iş makineleri: 'Bölgenin imara açılmasını sağlayacak bir tuzak'

Muğla Bodrum’daki Kargılı Koyu’da yanan alanda çalışan iş makineleri gündem olmuştu.

Çalışmalara ait görüntüler paylaşan gazeteci Fatih Portakal, "Mazı-Çökertme arası Kargılı koyunda iş makinası çalışıyor. Yangından sonra setleme çalışması mi? Yoksa imara mı açılıyor? Bölge halkı bilgi edinmek istiyor" diye yazmıştı.

Burası Bodrum, Mazı-Çökertme arası Kargılı koyu. İş makinası çalışıyor. Yangından sonra setleme çalışması mi? Yoksa imara mı açılıyor? Bölge halki bilgi edinmek istiyor. @TCTarim @OGMgovtr pic.twitter.com/3ZZQGz7sc7 — fatih portakal (@fatihportakal) September 2, 2021

Fatih Portakal'ın paylaşımına Orman Genel Müdürlüğü’nden (OGM) açıklama gelmişti. Sosyal medya hesabından açıklamayı paylaşan Portakal, OGM tarafından "lavanta tarlası" yapıldığının aktarıldığını belirtmişti.

OGM açıklaması

'Bölgeyi imara açacak bir tuzak'

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) de görüntülere tepki gösterdi. MUÇEP açıklamasında "Zeytinlik vasfındaki alana Lavanta dikilmez. Lavanta dikimi kısa zaman içinde bölgeyi imara açılmasını sağlayacak bir tuzaktır" denildi.

MUÇEP, "Zeytinlik alana zeytin ağacı dikilmelidir!" çağrısı yaptı.