Milyonlarca ağaç kestiler, yine yetmedi: Bir kez daha acele kamulaştırma kararı!

Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul Havalimanı için milyonlarca ağaç yok edilirken, AKP iktidarından bölgede yeni bir acele kamulaştırma kararı geldi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda "Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamındaki ekli kroki ile listede güzergahı, bulunduğu yer ve ada/parsel numaraları gösterilen taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Söz konusu karar kapsamında ormanlık alanları da kapsayan 456 parsel arazi yer alıyor.