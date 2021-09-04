Erdoğan'ın konvoyuna protesto: Biz halkız, biz kazanacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rize'de "İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni"nde konuşmuş, İkizdere'deki direnişi hedef alarak "Türkiye’nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya getiriyorlar. Siz bizim önümüzü kesemezsiniz" ifadesini kullanmıştı.

Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu, İkizdere'den Rize'ye giderken, İkizdere'de halk tepkisini gösterdi.

"Biz halkız biz kazanacağız", "Direne direne kazanacağız", "Ormanlar çocuklarındır" sloganları atıldı.