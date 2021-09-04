Erdoğan'ın konvoyuna protesto: Biz halkız, biz kazanacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İkizdere direnişini hedef alırken, İkizdereliler gece yarısı Erdoğan'ın konvoyunun geçisi sırasında tepkilerini dile getirdi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rize'de "İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni"nde konuşmuş, İkizdere'deki direnişi hedef alarak "Türkiye’nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya getiriyorlar. Siz bizim önümüzü kesemezsiniz" ifadesini kullanmıştı.

Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu, İkizdere'den Rize'ye giderken, İkizdere'de halk tepkisini gösterdi.

"Biz halkız biz kazanacağız", "Direne direne kazanacağız", "Ormanlar çocuklarındır" sloganları atıldı.

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Erdoğan İkizdere direnişini hedef aldı: Siz bizim önümüzü kesemezsiniz