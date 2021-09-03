Erdoğan İkizdere direnişini hedef aldı: Siz bizim önümüzü kesemezsiniz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de "İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni"nde konuştu.

Erdoğan, Rize İkizdere'deki direnişi hedef alarak "Türkiye’nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya getiriyorlar. Siz bizim önümüzü kesemezsiniz" ifadelerini kullandı.

"Son 7-8 yıl Türkiyenin önünü kesme girişimleriyle geçti, milletimizle verdiğimiz mücadele ile bunları geride bıraktık" diyen Erdoğan, "Rize bu yalan terörüne 2023'te en büyük dersi verecektir diyorum. Bu malum millet ittifakı diye bir zillet ittifakı var ya bunlara en iyi dersi hemşehrilerim verecektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan ifadeler şöyle:

Üretimde firmalarımız artık siparişlere yetişemiyor.

Salgında kapandığımız dönemlerde bile çalışmaktan geri durmadık. Ekonomik başarı haberleri ardı ardına geliyor.

Bu ülkede yaşayan 84 milyon olarak milli birliğimize ve beraberliğimize sahip çıktıktan sonra aşamayacağımız hiçbir şey yoktur.

'Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur'

Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. Avro Bölgesi son 10 yılın en yüksek enflasyonu ile baş etmeye çalışıyor.

Kış aylarında zorlukların yaşandığı bu bölge güvenli, konforlu, hesaplı bir sürüşle geçilebilecektir. Yaklaşık 31 kilometresini bugün hizmete alıyoruz, kalanı da kısa sürede trafiğe açılacaktır. İyidere Lojistik Limanı ile de çok sayıda firma bölgede üretim ve lojistik faaliyetine başlayacaktır. Yarın da tünelimizin açılışı ile kuzeyi ile güneyini birleştireceğiz. Yarın açılışını yapacağımız bu eserin de şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Ülkemizin altyapı projeleri bakımından en zor bölgesi olan Karadeniz'i adım adım hak ettiği eserlere, hizmetlere kavuşturuyoruz. Afetlere karşı da etkin bir mücadele yürütüyoruz. Bütün yaşanan sel felaketlerinin yol açtığı hasarları kısa sürede ortadan kaldırdık. Büyük yıkımların yaşandığı ilçelerimizi yeni baştan inşa ederek insanımıza sahipsiz olmadığını gösteriyoruz. Kastamonu ve Sinop'ta da inşallah bir yıla kadar tüm bu çalışmaları tamamlamış olacağız. Avrupa'da sel felaketlerinden aylar geçmesine rağmen hala hiçbir altyapının çalışmadığını sizler de televizyonlardan duyuyorsunuz.

Birileri biz bu adımları atarken acaba nasıl bunların önünü keseriz diye buralara geliyor. Bunlarda ar, haya yok. Bir dikili taşınız olsun be. Var mı bunların bir dikili taşı? Yok. İkizdere'de lojistik tesislerini yapıyoruz, bunlar Ankara'dan geliyorlar, durdurmak için gayret sarfediyorlar. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar. Siz bizim önümüzü kesemeyeceksiniz. Biz bu tesisleri, yolları yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez.