Muğla'da üniversite yurdunda öğrenciler yemekhanedeki sorunları protesto etti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Şemsi Ana KYK Kız Yurdu'nda öğrenciler, yemekhane yemekleri ile ilgi oluşan sorunlara yemekhanede yaptıkları açıklama ile tepki gösterdi.

Bir süredir yemekhanede yedikleri yemeklerde böcek çıktığını ve bununla ilgili yurt yönetimin kayıtsız kaldığından dolayı öfkeli olan öğrenciler, bu durumu protesto etti.

Yurtta kalan öğrencilerin yemekhanede yedikleri yemeklerde böcek çıkıyor

Açıklama yapan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın iki gün önce kaydettiği "Yemekler mevzuata uygun" ifadelerini hatırlatarak şunları vurguladı:

''İktidar sahipleri aklımızla alay eder gibi açıklamalarda bulunuyor. İktidar sahiplerinin açıklamalarında mevzuat uygundur söylemlerini büyük bir utanç ile takip ediyoruz. anlıyoruz ki mevzuata uygun olan öğrencinin sağlıklı beslenmeye ve barınmaya ulaşabiliyor olması değil, patronların üzerimizden tonlarca para kazanırken hakkımız olandan kısıp zengin olmalarıdır. Mevzuata uygun olan bugün budur.''

Açıklamayı yakın zamanda ilan edilen Muğla Üniversite Dayanışma Ağı adına okuyan öğrenciler ''Hak etiğimiz bu değildir ve hakkımız olanı alacağız'' diyerek açıklamalarını bitirdi.