Bakan yurt yemeklerini savundu: Kurtlu yemekler mevzuata uygunmuş

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlar ülke gündeminden düşmüyor. Bakımı yapılmamış asansörler, sağlıksız yemekler ve yaşam alanlarıyla ülke gündeminde kalan ve protestolara neden olan KYK yurtları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından savunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı’nda CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Gökçe Gökçen’in “Gençlerin uyarılarını, kurtlu, küflü, böcekli yemekleri, kapasitenin çok üzerinde doldurulan yurtları, yurtlardaki taciz vakalarını, kadın öğrenciye uygulanıp erkek öğrenciye uygulanmayan giriş saati uygulamasını, buna rağmen tacizden ve tehditten koruyamadığınız kadın öğrencileri ne zaman göreceksiniz Sayın Bakan?” sorusu üzerine “KYK yemekleri”ne değinen Bak, yurtlarda verilen yemekleri savundu.

“Yemekler mevzuata uygun” diyen Bak, şunları söyledi:

“Bakanlık yurtlarında barınan öğrencilere ulusal ve uluslararası gıda mevzuatına uygun, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkı sağlayıcı çeşitlilik ve miktarda, kaliteli, besin değeri yüksek ve güvenli gıda sunumu sağlanmaktadır.”

Ancak KYK yurtlarında verilen yemekler Bakan’ın söylediği gibi “kaliteli” veya “mevzuata uygun” değil. Yurt yemeklerinden çıkan kurt, küf, plastik gibi maddeler her gün öğrenciler tarafından paylaşılıyor. Yemeklerden çıkan yabancı cisimler bir tarafa, pek çok KYK yurdunda öğrenciler kendilerine verilen yemeğin pişmediğini belirtiyor.

Son günlerde öğrencilere pişmemiş, küflü, içinden yabani cisim çıkan yemek servis eden KYK yurtları şu şekilde:

• Eskişehir Hızır Bey Yurdu: Yemeğin içinden dikenli dal çıktı.

• Kırklareli Evladı Fatihan Yurdu: Öğrencilere küflenmiş ekmek verildi.

• İstanbul Beşiktaş Yurdu: Yemeğin içinden kurt çıktı.

• Tekirdağ Yurdu: Yemeğin içinden poşet çıktı.

• Van Süleyman Şah Yurdu: Yemeğin içinden saç teli çıktı.

• Sakarya Yurdu: Yemeğin içinden kurt çıktı.

• Bolu Seyit Avşar Yurdu: Yemekte bozuk domates verildi.

• Ankara Beytepe Yurdu: Yemeğin içinden böcek çıktı.

• Antalya Akdeniz Murat Paşa Yurdu: Yemeğin içinden taş çıktı.

• Ardahan Niyazi Mısri Yurdu: Ekmeğin içinden böcek çıktı.

• Eskişehir Doğan Aslan Bey Yurdu: Yemeğin içinden kurt çıktı.

• Kütahya Gediz Yurdu: Yemeğin içinden kurt çıktı.

• Ankara Beştepe Yurdu: Öğrencilere bozuk yumurta verildi.

• İzmir Ege Yurdu: Yemeğin içinden salyangoz çıktı.

• Eskişehir Bala Hatun Yurdu: Yemeğin içinden kurt çıktı.

• Ardahan Niyazi Mısri Yurdu: Yemeğin içinden cam çıktı.

• Denizli Biruni Yurdu: Yemeğin içinden kurt çıktı.

• İstanbul Florya Beşyol Yurdu: Yemeğin içinden sinek çıktı.

• İstanbul Validebağ Yurdu: Öğrencilere küflü ekmek verildi.

• Bartın Hacı İbrahim Paşa Yurdu: Verilen ekmeğin içinden böcek çıktı.