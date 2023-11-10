Muğla'da toplantıya alınmayan köylülerden protesto: 'Deştin Çayı özgür akacak'

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan ilçesine bağlı Deştin Mahallesi'nin ortak sınırındaki Tekağaç Mevkii’nde kurulmak istenen entegre çimento fabrikası için hazırlanmış ve bakanlıkça onaylanmış olan ÇED raporu Menteşe Kent Konseyi, Akdeniz Yeşilleri Derneği ve köylüler tarafından açılan dava sonucu geçtiğimiz aylarda iptal ettirilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından aynı şirkete iki defa verilen ÇED onay raporunun kamuoyu tarafından açılan davalar sonucunda iptal edilmesinin ardından, yurttaşlar, Entegre Çimento Fabrikası amaçlı İmar Planlarının iptal edilmesini talep etti.

Köylülere barikat

Dün Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında entegre çimento fabrikasına ilişkin konu da gündem edilecekti. Çimento fabrikasına karşı direnen köylüler de meclis toplantısına katıldı. Katılımcılar kimlik kayıtları not edilerek içeri alındığı için birçok köylü içeri giremeden toplantı başlatıldı. Dışarıda kalan köylülerle meclis arasına barikat kuruldu.

Çimento fabrikasına dair sunulan önerinin, gündeme alınmamasına yönelik karar alındı. Bunun üzerine köylüler halka barikat kurulmaması gerektiğini savunarak barikatı aştı. Alana çevik kuvvet ekipleri getirildi. Köylüler alanı "Deştin Çayı özgür akacak" sloganlarıyla alanı terk ederek basın açıklaması gerçekleştirdi.

'Çevreyi değil, sermaye çevrelerini koruma'

Konuya dair yapılan basın açıklaması şöyle:

"Muğla’nın Menteşe ilçesi Bayır mahallesi ile Yatağan ilçesi Deştin mahallesi ortak sınırında Tekağaç Mevkii’nde kurulmak istenen entegre çimento fabrikası için hazırlanmış ve bakanlıkça da onaylanmış olan ÇED raporu Menteşe Kent Konseyi, Akdeniz Yeşilleri Derneği ve köylüler tarafından açılmış dava sonucu 07-09-2023 tarihinde iptal ettirilmiştir.

ÇED raporunun iptali sonrası Menteşe Belediyesi inşaat alanında tespit ve mühürleme yapmış, ardından da Yapı İnşaat Ruhsatını iptal etmiştir.

Şimdiye kadar bir sürü isim değişikliği yapmış ve son olarak ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ismini alan bakanlığımızda tek değişmeyen şey çevreyi değil, sermaye çevrelerini korumasıdır. Bu bakanlık 17 sene önce de çimentocuların hazırladığı 52 maden ocağı ile büyük çoğunluğu orman olan 36.000 dönümlük alanı yok edecek olan 1.ÇED raporuna onay vermiş, Deştin köylülerinin açtığı dava sonucu iki ayrı bilirkişi heyetinin vermiş olduğu olumsuz rapor sonucu 1.ÇED iptal edilmişti. Köylüler karşı çıkmasa ve dava açmasaydı 36.000 dönümlük orman ve verimli tarım arazileri şu ana kadar maden ocaklarınca yok edilmiş, yerine krater çukurları açılmış olacaktı.

Yine aynı firma tarafından hazırlanmış ve şu an iptal ettirilmiş olan 2.ÇED raporu iptal edilmeseydi, 13 hammadde ocağı ile yüzde 90 verimli orman alanı 7751 dönümlük bir alanı krater çukurlarına döndürmeyi planlıyorlardı. Ormanın, çevredeki tarım alanlarının, su kaynaklarının zeytinciliğin, arıcılığın bitmesi, köylerin açlığa, sefalete ve göçe zorlanması, tozdan dumandan insanların ve çevrenin sağlığının bozulması çimentocu şirketin ve onlara destek veren bakanlığın umurlarında değil.

Bakanlık böyle olduktan sonra Çimentocu şirket bakanlık tarafından onaylanmış üçüncü, dördüncü ÇED ile de yeniden karşımıza çıkabilir. Tüm Muğlalılar olarak bu yıkım projesinden tam olarak kurtulmak istiyorsak çimentocu şirkete yeniden doğuş imkanı sağlayan Entegre Çimento Fabrikası amaçlı İmar Planları iptal edilmelidir.

2.ÇED nedeniyle imar planlarının iptali mahkeme tarafından kaldırılınca Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi’nce daha önce verdikleri imar planları iptal kararı kaldırılmış ve imar planları tekrar geçerli hale getirilmiştir. Bu karar da kanuna aykırıdır. Belediye Meclisince iptal edilmiş ve askı sürecince itiraz edilmeyip iptali onaylanmış İmar Planları, yenisi yapılmadan ve gerekli onay sürecinden geçmeden sadece iptal kararını kaldıran meclis kararı ile tekrar geçerli hale getirilemez. Bu yapılan işlem usulsüzdür, hukuksuzdur.

Görüldüğü üzere, imar planlarının sürüyor olmasının tek hukuki dayanağı bu ikinci ÇED Olumlu raporunun olmasıdır.

Bu ikinci ÇED, Menteşe Kent Konseyi, Akdeniz Yeşilleri Derneği ve Köylülerin açtığı dava sonucu iptal ettirilmiştir. Böylece bugün geçerli olan imar planlarının hukuki dayanağı ortadan kaldırılmıştır.

Bu yüzden büyükşehir belediyemiz tarafından Entegre Çimento Fabrikası amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları İptal edilmelidir.

İdari paralellik ilkesi gereği planların onama yetkisi de iptal yetkisi de belediye meclislerimizindir. Bakanlık onayı gerekmemektedir. Belediyelere bu yetki bakanlıkça değil, yasalarca verilmiştir. Belediyeler de bakanlık ta yasalara uymalıdır.

İptal ettirilmiş olan 1.ÇED de, 2.ÇED de bakanlık tarafından olumlu bulunmuş ÇED’lerdir ve bilimsel verilerden ne kadar uzak olduğu bilim insanları ve bilirkişiler tarafından doğrulanmış ve mahkemeler tarafından iptal edilmiştir. Buna onay veren en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün bürokratlar yargılanmalıdır.

Ormanları Orman Bakanlığı eliyle, Çevreyi Çevre Bakanlığı eliyle yok eden bakanlıklara danışmaya gerek yoktur. Yasaları sürekli çiğneyen, çimentoculara onay veren, Bargilya Tuzla sulak alanının yok edilmesine göz yuman, Akbelen ormanlarının yok edilmesini onaylayan bakanlık mı belediyelerimize doğru yolu gösterecektir?

Belediye Meclisleri yasalara uyarak, kendi sorumluluğundaki İmar planlarını iptal etmek yerine bakanlığa görüş sorma yolunu seçmesi topu taca atmaktır. İş yapmak yerine çimentoculara zaman kazandırmak, yeni bir ÇED ile gelirlerse işin önünü açmaktır.

Belediye Meclis üyeleri olarak gerçekten Çimento Yıkım Projesine karşı çıkıyorsanız, 30 senedir, çeşitli şekillerde karşımıza çıkan bu canavarın başının tamamen ezilmesi için üzerlerinize düşen sorumlulukları yerine getirmelisiniz. Bunun yolu da imar planlarının geri dönüşü olmayacak şekilde iptal edilmesinden geçer.

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planından da, iptal edildiği için yeniden yapılacak olan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planlarından da bahsi geçen alanın Sanayi Alanı olarak gösterilmesi kaldırılmalıdır.

Entegre Çimento Fabrikası amaçlı imar planları plan hiyerarşisi içinde üst ölçekten alt ölçeğe doğru değil aşağıdan yukarıya doğru oluşturulmuştur. 2007 yılında Entegre Çimento Fabrikası amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar planları hazırlanmış daha sonra 2011 yılında 1/100.000 ölçekli plana işlenmiştir.

Bizler Muğlalılar olarak, bundan sonraki süreçte hem Büyükşehir Belediye Meclis üyelerini hem de Menteşe Belediye Meclis üyelerini takip listemize alıyoruz. Meclis üyeleri üzerlerindeki sorumluğu kimseye atmamalı, herkes kendi vicdanını ve aklını kullanarak, Muğlalılara karşı sorumluluklarını yerine getirmelidir.

Deştin Çayı Özgür akacak, Muğla cennet kalacaktır."