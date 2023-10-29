Muğla'da TKP'li öğrencilerden Cumhuriyet yürüyüşü

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli'de bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesinde TKP'li öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yılında sokaktaydı.

"Halk için Cumhuriyet, Cumhuriyet için sosyalizm" yazılı pankart açan öğrenciler "Kahrolsun saltanat yaşasın cumhuriyet", "Bu memleket bizim yobaza, faşiste bırakmayız", "Boyun eğme memlekete sahip çık" sloganlarıyla yürüdü.

Öğrenciler yaptıkları açıklamada "Bugün işyerlerinde işçi cinayetlerinin, kadın katilerinin, ülkemizdeki tarikat yurtlarının,

üniversitelerimizdeki faşist çetelerin ilerici fikirlerle bir bağı olmadığı gibi Cumhuriyet'in 100 yılında kurulan tarihin en gerici meclisinin şüphesiz ki halkımız nezdinde hiçbir meşruiyeti yoktur" dediler.

Halkın laiklikten ve bağımsızlıktan yana olan tavrını güçlendirmek için mücadele etmekten asla geri durmayacaklarını belirten öğrenciler yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdiler:

"Cumhuriyet bir aydınlanma fikridir ve biz bugün ülkemizdeki karanlığı yırtıp atacağız. Yapılması gereken Cumhuriyet'i ayağa kaldırmaktır, 100 yıl önceki iradeyi ileriye taşımak, Cumhuriyet'i sosyalizmle taçlandırmaktır. Ülkemiz 100 yıl önce olduğu gibi yeniden tarihi bir yol ayrımının eşiğindedir. Yapılması gereken bu ayrımda ülkenin devrimci saflarına güç vermektir."