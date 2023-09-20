Muğla'da otel çalışanlarını taşıyan servisle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Marmaris'teki bir otelin personelini taşıyan minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi, minibüsteki 7 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonet ile otel personelini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Türker Türkoğlu'nun kullandığı 48 P 2541 plakalı kapalı kasa kamyonet, Muğla-Marmaris karayolu Çamlı mevkisindeki kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen ve Marmaris'teki bir otelin personelini taşıyan 48 S 6548 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, kamyonet sürücüsü Türkoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüste yaralanan 7 kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Türkoğlu'nun cenazesi incelemenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna gönderildi. (AA)

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