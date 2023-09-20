Muğla'da otel çalışanlarını taşıyan servisle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonet ile otel personelini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Türker Türkoğlu'nun kullandığı 48 P 2541 plakalı kapalı kasa kamyonet, Muğla-Marmaris karayolu Çamlı mevkisindeki kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen ve Marmaris'teki bir otelin personelini taşıyan 48 S 6548 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, kamyonet sürücüsü Türkoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüste yaralanan 7 kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Türkoğlu'nun cenazesi incelemenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna gönderildi. (AA)