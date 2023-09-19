TKP Ankara'dan iki işçinin yangında ölmesine ilişkin açıklama: 'Katilleri belli, hesabını soracağız'

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki GER-SAN Sanayi Sitesi'nde bugün meydana gelen yangın sonucu 2 işçi hayatını kaybetmişti.

Yangın haberinin alınmasının ardından bölgeye giden Türkiye Komünist Partisi temsilcileri, fabrika önünde bekleyen ailelerden toplamda 3 işçiden haber alınamadığının öğrenildiğini aktardı.

Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü, bugün meydana gelen olayın ardından açıklama yayımladı. Açıklamada, hayatını kaybeden emekçilerin ailelerine başsağlığı dilendi.

Fabrikalarda işçi güvenliğinin yeterince sağlanmadığına, emekçilerin hayatının hiçe sayıldığı örneklerin her geçen gün arttığına ve bu örneklerin artık kamuoyunun kanıksadığı bir hal aldığına dikkat çekilen açıklamada, bu düzende patronlar kâr etsin, kasalarını doldursun diye emekçilerin hayatının gözden çıkarıldığı vurgulandı.

Yaşanan her ölüme, her iş cinayetine bu nedenle istatistik olarak bakıldığına işaret edilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Patronlar ise bu düzenin yasalarına güveniyor, ne de olsa hukukun her durumda kendilerini aklayacağını düşünüyor.

Yasalar ve bu düzenin hukuku belki onları 'aklar' ama her durumda kurtulacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar.

TKP Ankara İl Örgütü olarak buradan başta BRG Minder fabrikası olmak üzere tüm patronları uyarıyoruz. Hiçbir emekçinin hayatı sahip olduğunuz servetten değersiz değildir. Emekçilerin yan yana gelerek verdikleri mücadele buna en iyi yanıt, bunun en iyi göstergesi olacak, yaşanan iş cinayetinin sonuna kadar takipçisi olacağız!"