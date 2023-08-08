Muğla'da orman yangını kontrol altında: Soruşturma başlatıldı

Ula ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattığı aktarıldı.

Haber Merkezi

Muğla'nın Ula ilçesinde Gölet mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın başladı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yangına 9 helikopter ve 6 uçak, 15 arazöz, 5 su tankeri, 2 ranger ve çok sayıda personelle müdahale edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

DHA’nın haberine göre alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

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