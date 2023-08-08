İstanbul'da silahla gezerken görüntülendiler: Emniyet'ten 'ulaşamadık' açıklaması

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Mahallesi'nde bir çift ellerinde silahlarla yürüyüş yaparken görüntülendi.
DEVA Partisi Sarıyer İlçe Başkanı olan Avukat Bilal Çelik dün Göktürk Göleti Tabiat Parkı’nda çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Çelik dün paylaştığı fotoğrafa, "Bugün Göktürk gölet bölgesinde yürüyüş parkurunda bizzat resmini çektiğim çift ellerinde silahlarla yürüyordu. Kadının elinde kısa namlu silah pek görünmese bile güvenlik müdahale edeceğini söyledi. Ülkenin geldiği durum" notunu düştü.
Emniyet şahıslara 'ulaşamadı'
Bilal Çelik fotoğrafın dün akşam 19.32’de çekildiğini belirterek, durumu emniyete bildirdiğini aktardı.
BirGün’e konuşan Avukat Bilal Çelik, bugün Eyüpsultan Emniyet Müdürlüğü’nden arandığını ve kendisine şahıslara ulaşılamadığının bildirildiğini söyledi.
Bugün Göktürk gölet bölgesinde yürüyüş parkurunda bizzat resmini çektiğim çift ellerinde silahlarla yürüyordu.— Av. Bilal Çelik (@AvBilalCelik) August 7, 2023
Kadının elinde kısa namlu silah pek görünmese bile güvenlik müdahale edeceğini söyledi.
Ülkenin geldiği durum.
Saat: 19.32
Yer : Göktürk Göleti @DenizKoken… pic.twitter.com/8DtLjHVlsu