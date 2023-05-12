Muğla'da kadın cinayeti: Yol kenarında ölü bulundu

Muğla'da 36 yaşındaki yaşındaki Zeynep Başaran isimli kadın, 40 yaşında E.D. tarafından öldürülerek, cansız bedeni yol kenarına atıldı.



DHA'nın haberine göre, Milas'ın eski hastane girişinde dün sabah saatlerinde bir kişiyi hareketsiz görenler, ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan belirlemede göğsünden tüfekle vurularak öldüğü belirlenen kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ekipler tarafından yapılan araştırmada, cesedin garsonluk yapan Zeynep Başaran'a ait olduğu belirlendi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen ekipler, E.D.'nin cansız bedeni yol kenarına attıktan sonra TIR ile İzmir'e gittiğini belirledi.

Muğla polisi, E.D.'yi İzmir'de bir döşemecide aracın kan bulaşan koltuk kılıflarını değiştirirken gözaltına aldı. Muğla'ya getirilen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.