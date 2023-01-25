Muğla'da hissedilen deprem sonrası Bakan Kurum'dan ilk açıklama

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Akdeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi.

Saat 15.37'de yerin 30 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 5,7, AFAD ise 5,4 olarak duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Akdeniz'de meydana gelen, başta Muğla olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Seydikemer Dodurga Mahallemize yaklaşık 80 km uzaklıkta, Akdeniz açıklarında meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizden herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bilgisini almak bizleri rahatlattı" diye belirtti.

