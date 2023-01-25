AFAD, Muğla Seydikemer açıklarında 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Muğla Seydikemer açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem
Muğla Seydikemer açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Muğla Seydikemer açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem
Muğla Seydikemer açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
AFAD, Muğla Seydikemer açıklarında 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.