Muğla Seydikemer açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem

Muğla Seydikemer açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

AFAD, Muğla Seydikemer açıklarında 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.