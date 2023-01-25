CHP'li belediye Sinan Ateş adını caddeye verdi, AKP'li belediye soruşturmayı bekliyor

Ankara Çankaya ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in soruşturmasındaki yeni gelişmelerin yankıları devam ederken, Manisa'da Sinan Ateş ismi için iki belediye meclisinden farklı kararlar çıktı.

AKP'li Demirci Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısında Sinan Ateş'in ismini verilmesi konusunda çekimser davranırken, CHP'li Saruhanlı Belediye meclisin ocak ayındaki olağanüstü toplantısında Ateş'in ismini AKP'li ve MHP'li üyelerin destekleriyle bir caddeye verildi.

Komisyona sevk edildi

AKP'li Demirci Belediyesi'nin ocak ayı olağan meclis toplantısında İYİP'li meclis üyelerinin Sinan Ateş'in isminin ilçede bir sokağa verilmesi konusunda meclise sunduğu gündem maddesinde ilginç diyaloglar yaşanmıştı.

Demirci Belediyesi'nin AKP'li Meclis üyesi Nurullah Ertaş, gündem maddesiyle ilgili meclise yaptığı konuşmada Sinan Ateş'le ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, “Bu aşamada bunu yapmayalım. Ya bu kişi hain veya FETÖ’cü çıkarsa ne olacak? Soruşturmanın sonucu bekleyelim. Bir şeyler çıkarsa zor durumda kalırız.” ifadelerini kullanmıştı.

Mecliste ayrıca AKP'li Belediye Başkanı Selami ise ilgili gündem maddesiyle alakalı olarak, “Bekleyelim sorun çıkmasın. Konya'da geçmiş yıllarda bir camiye zamanında bir kişinin ismi verilmiş. Daha sonra bu isim çok farklı çıkmış. Bu nedenle yapılan soruşturmanın sonucunu bekleyelim” şeklinde konuşarak Sinan Ateş'in ismini bir sokağa verilmesi konunda çekimser bir tavır sergilemişti.

Yaşanan diyalogların ardından İYİP'li meclis üyelerinin imzasıyla gündeme alınan Sinan Ateş'in isminin sokak veya caddeye verilmesiyle ilgili madde AKP'li meclis üyesi Ertaş'ın çıkışından sonra 8 AKP, 3 MHP ve 4 İYİP'li meclis üyelerinin oy çokluğuyla soruşturma sonuçlanana kadar bekletilmek üzere imar komisyonuna sevk edildi.

Belediye başkanı önerdi, Meclis kabul etti

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre CHP'li Saruhanlı Belediyesi'nin ocak ayı olağanüstü meclis toplantısında ise Sinan Ateş'in isminin bir caddeye verilmesiyle ilgili belediye başkanı Zeki Bilgin'in verdiği öneri kabul edildi.

Saruhanlı ilçesindeki İstasyon Mahallesi'nde imara yeni açılan 5 cadde ve 9 sokağa isim verilmesi konusunda CHP'li Saruhanlı Belediye Meclisi olağanüstü toplantı yapıldı. CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in Ankara'da olması sebebiyle toplantıya başkanvekili İlhan Uykun başkanlık etti.

İstasyon mahallesindeki cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunda meclis üyeleri tarafından verilen önerilerin görüşüldüğü sırada belediye başkanı Zeki Bilgin telefonla toplantıya bağlanarak, bir caddeye Sinan Ateş'in isminin verilmesini teklif etti.

CHP'li Belediye Başkanı Bilgin'in teklifine AKP'li ve MHP'li meclis üyeleri de destek vererek Sinan Ateş'in isminin verilmesi konusu oybirliğiyle mecliste kabul edildi.

Telefon bağlantısında alınan kararın ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulunan CHP'li Belediye Başkanı Bilgin şu ifadelere yer verdi:

“Ülkesi için, devleti için çalışan vatansever bir kardeşimiz katledildi. Bu nedenle onun adının yaşatılması gerektiğini düşündük ve isminin ilçemizdeki caddelerden birine verilmesini kararlaştırdık. Buna yönelik teklifimiz oy birliğiyle meclisimizden geçti. Tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Aldığımız karar hayırlı olsun.”