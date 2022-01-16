Muğla'da din dersi baskısı

Muğla'da müdürlerin mesaj atarak okullarda seçmeli olarak dini derslerin seçilmesi konusunda baskı yaptığı öğrenildi.

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), ortaokullar ve liseler için seçmeli ders tercihlerinin 21 Ocak’a kadar yapılacağını açıklamasının ardından birçok ilde milli eğitim müdürlükleri dini içerikli derslerin seçilmesi için okullarda baskı uygulamaya devam ediyor.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, Muğla'da da okul müdürlerinin öğretmenlere, "Cuma günü teslim edeceğiniz seçmeli ders formlarında Kuranı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Peygamberimizin Hayatı derslerini seçen çocuk sayısını da formların üstüne yazarak teslim etmeniz rica olunur" denildi.

Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okullara gönderdiği yazıda ise, "Kuranı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Peygamberimizin Hayatı seçmeli derslerinin seçimi ile ilgili yapılacak çalışmaların öğrencilerimize seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimine yönelik yapılacak işlemler konusunda öğrenci ve velilerimize okul imkanları kullanılarak gerekli rehberliğin ve bilgilendirmenin yapılmasını rica ederim" denildi.

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