Muğla'da çimento fabrikasının ruhsatı iptal edildi

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan’daki Deştin Mahallesi arasında Tekağaç mevkiinde 2021 yılında yapımına başlanan çimento fabrikasına karşı köylülerin başlattığı hukuk mücadelesi sonuç verdi.

Yurttaşların açtığı dava kapsamında Muğla 2. İdare Mahkemesi geçen hafta "ÇED olumlu" kararını iptal etmişti. ÇED Olumlu kararının iptal edilmesinin ardından 13 Eylül’de fabrika alanında inceleme yapan Menteşe Belediyesi fabrikayı mühürledi.

Menteşe Belediyesi tarafından çimento fabrikasına 29 Aralık 2021’de verilen ilk ruhsat ile müteahhit firma ve şantiye şefinin değişmesi nedeniyle de 17 Mayıs 2023 tarihinde verilen ikinci ruhsat iptal edildi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 10. Maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. Maddesi gereği Muğla 2. İdare Mahkemesi 2022/2222 Esas ve 2023/1222 Karar Sayılı Kararı ile ÇED Olumlu kararının iptal edilmesi nedeniyle Bayır- Deştin Mevkisindeki Çimento Fabrikasının Yapı Ruhsatı iptal edilmiştir" denildi.

ÇED Olumlu raporunun ardından açıklamalarda bulunan fabrikanın sahibi Cemal Karakurt ise fabrikanın yüzde 70'inin tamamlandığını ve karara itiraz edeceklerini söylemişti. (ANKA)