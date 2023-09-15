Uskumruköylüler 13. kez kaçak beton santralini protesto etti

Sarıyer Uskumruköy’de, Uskumru Caddesi 69 no’lu parselde seçimlerle birlikte inşaatı başlayan beton santrali her Pazar olduğu gibi bu Pazar da saat 12:00’de yöre sakinleri tarafından protesto edildi.

1. derece SİT alanında, Kuzey Ormanları içinde yürüyen inşaat, arkasında açılan yol ile birlikte doğaya ve çevreye geri dönülemez zararlar veriyor.

İnşaatı yürüten şirket Akbelen ormanları kıyımını yapan YK Enerji’nin iki ortağından birisi olan IC İçtaş adlı şirket. Kilyos-Çayırbaşı tüneli için üretilecek beton blokları üreteceği için “kamu yararı” bulunduğu iddia edilen beton santrali inşaatının bitişiğinde koyun, sığır ve at çiftlikleri, biraz ötesinde de 1070 hanelik, 3000 kişinin yaşadığı Arıköy adlı kooperatif var.

18 Haziran’dan beri her Pazar bu ruhsatsız, kaçak beton santrali inşaatın hemen karşısında bir basın açıklaması okunarak protesto ediliyor. Yöre sakinleri, aylardır tabelası bile olmadan yürüyen santral inşaatına karşı dava da açıyorlar.

Süreçte ne olmuştu?

Arıköy kooperatifi yöneticileri yöre sakinlerinin durumdan haberdar olmalarından aylar önce beton santrali inşaatının ruhsatsız ve kaçak olduğunu bilmelerine rağmen İçtaş yetkilileri ile, üstelik hukukçu bile bulundurmadan masaya oturmuş ve kaçak santral inşaatı sürecine adeta boyun eğmişlerdi. Bu toplantılara Uskumruköy ve Gümüşdere muhtarları ile Arıköy kooperatifi yöneticileri —yöre halkının bu toplantılardan haberi bile olmadan— onları temsilen katılmışlardı.

Ancak yöre sakinlerinin 18 Haziran’dan itibaren başlayan protesto eylemleri, bu yöneticileri yöre halkı ile ikna toplantıları yapmaya zorlamış, bu toplantılarda yarattıkları “elden ne gelir” ruh hali büyük tepki çekmişti. Bu toplantılardan ilki, 18 Haziran’da santral inşaatı içinde yapılan ve basında geniş yankı bulan ilk eylemden hemen sonra 22 Haziran akşamında yapıldı. Uskumruköy muhtarı Şeyda Üst “Santral İptal Edildi” diyerek bu toplantının çağrısını yapmış ancak toplantıda Sarıyer Belediyesi yetkilileri, İçtaş’ın taşeron firmasının yetkilisi ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilisi beton santralini salonda bulunan yöre sakinlerine parlatıp pazarlamaya çalışmıştı. Toplantıda CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in tüm salonu santrale karşı çıktıkları için azarlaması ve Sarıyer belediye başkan yardımcısı Sevgi Atalay’ın “Evimin hemen yanında beton santrali var, ama bana bir şey olmadı” tezi de büyük tepki çekmişti.

İkna toplantılarının ikincisi de Uskumruköy muhtarı Şeyda Üst ve Arıköy kooperatif yöneticisi Süheyl Pozantı’nın da sunumları ile beş gün önce, Pazar akşamı yapıldı. İlk ikna toplantısı gibi gerilimli ve tartışmalı geçen toplantıda bu yerel yöneticilerin teslimiyetçiliği ve samimiyetsizliği yöre sakinleri tarafından not edildi. Bu yöneticilerin kaçak santralin halihazırdaki yerinde kalmasına razı oldukları, sadece arkasına yeni bir yol açılarak santral trafiğinin 3. köprü yoluna verilmesini pazarlık masasındaki “kazanç” olarak gördükleri ortaya çıktı.

13. kez basın açıklaması

Bu Pazar sabahı basın açıklaması öncesinde valilik tarafından basın açıklaması eylemine müdahale için gönderilen polisler Arıköy güvenliğine gelmişler ancak güvenlik personeli yörenin jandarma denetiminde olduğunu söyleyince ayrılmışlar, yerlerine jandarma ekibi gelmişti. Bu tehdide rağmen basın açıklaması her zamanki gibi santral inşaatı önünde yöre sakinlerinin katılımıyla yapıldı. Basın açıklaması şu şekilde:

"Değerli Sarıyerliler,

13. kez Sarıyer Uskumruköy'de Uskumru Caddesi 69 no'lu parselde 1. derece SİT alanı üzerinde yükselen beton santrali inşaatı önünde buluştuk. Bu ucube santral daha faaliyete geçmeden yeraltı sularını köpürtmüş, elektrik kesintilerine neden olmaya başlamıştır.

Tabelasız, ruhsatsız bu santral göğe doğru yükselirken, bizler de sesimizi daha yaygın, daha gür ve daha örgütlü olarak çıkartmaya başladık.

İmza kampanyamızda 1000 imzaya yaklaşıyoruz. Bu sefer İBB'ye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğüne, KGM 1. Bölge Müdürlüğüne ıslak imzaları teslim edeceğiz.

Bu santral buradan kaldırılana kadar eylemliliğimiz ve paralelinde başlattığımız hukuki süreç devam edecek.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."