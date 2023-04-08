Muğla'da çimento fabrikasına direnen köylüler özgür

Muğla’da kurulmak istenen çimento fabrikasına karşı direnişte gözaltına alınan 9 kişi yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan ilçesine bağlı Deştin Mahallesinde, 7 bin 751 dekarlık orman arazisinde kurulmak istenen çimento fabrikası ve buna bağlı taş ocaklarının bölgeye zarar vereceğini savunan yöre halkı projenin iptali için dava açmıştı.

Yöre halkının açtığı davada Mahkeme’nin atadığı bilirkişi heyeti 23 Şubat’ta proje alanında keşif yaptı. Halk bilirkişi raporunun ardından yargının vereceği kararı beklerken geçtiğimiz hafta çimento fabrikasının kazanları ve büyük ölçekli teknik malzemelerin TIR'larla alana getirilmesi tepki çekti.

Yargı kararını verinceye kadar çalışmaların durmasını talep eden köylüler, nöbet eylemine başlamıştı. Eylem alanına baskın düzenleyen jandarma, aralarında 15 ve 17 yaşlarında iki öğrenci ile Muğla Menteşe Belediyesi Meclis Üyesi Ferah Gümüş'ün bulunduğu 11 kişiyi gözaltına almıştı. İki çocuk serbest bırakılmıştı.