Muğla’da nöbet tutan köylülere sabaha karşı baskın: 11 gözaltı!

Muğla’da kurulmak istenen çimento fabrikasına karşı nöbet eylemi yapan köylüler sabaha karşı jandarma baskınıyla gözaltına alındı. Aralarında 15 ve 17 yaşlarında iki öğrenci ile bir belediye meclis üyesinin de bulunduğu 11 kişiyi nöbet tuttukları alanda zor kullanarak gözaltına alan jandarma ile köylüler arasında tartışma yaşandı.

Yöre halkı projenin iptali için dava açmıştı

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan ilçesine bağlı Deştin Mahallesinde, 7 bin 751 dekarlık orman arazisinde kurulmak istenen çimento fabrikası ve buna bağlı taş ocaklarının bölgeye zarar vereceğini savunan yöre halkı projenin iptali için dava açmıştı.

Dava sürerken malzeme taşıyan TIR'ların önünü kestiler

Yöre halkının açtığı davada Mahkeme’nin atadığı bilirkişi heyeti 23 Şubat’ta proje alanında keşif yaptı. Halk bilirkişi raporunun ardından yargının vereceği kararı beklerken geçtiğimiz hafta çimento fabrikasının kazanları ve büyük ölçekli teknik malzemelerin TIR'larla alana getirilmesi tepki çekti.

Köylüler 3 Nisan'da nöbete başladılar

TIR'ların önünü kesen köylüler, 3 Nisan günü yolu trafiğe kapatarak nöbet eylemine başladı. Bayır Mahallesi’nde köylülerin nöbeti sürerken proje sahibi firma tırları geri çekme kararı almıştı. Ancak halk yargı süreci devam ederken projenin inşaatının da devam etmesine tepkili.

Sabaha karşı jandarma baskını

Yargı kararını verinceye kadar çalışmaların durmasını talep eden köylüler, nöbet eylemini sürdürüyordu. Bugün de gece nöbetini tutan köylülere sabaha karşı jandarma baskını düzenlendi. Jandarmanın nöbeti sonlandırmaları isteğine karşı çıkan köylüler, zor kullanılarak gözaltına alındı. Saat 04.30 sıralarında gözaltına alınan 11 kişi arasında 15 ve 17 yaşlarında iki öğrenci ile Muğla Menteşe Belediyesi’nin bir Meclis Üyesi de bulunuyor.

Çoğunluğu Deştin köylüsü olan gözaltına alınanların isimleri şöyle: Hasan Sarı (50), Görkem Çetinkaya (15) Öğrenci, Çağdaş Özdemir (17) Öğrenci, Sadike Sarı (46), Seher Şener (45), Dilber Özdemir (29), Engin Uyan (27), Selahattin Tilkioğlu (36), Sevla Tilkioğlu (35), Ferah Gümüş (45 Menteşe Belediyesi Meclis Üyesi) ve Hüsamettin Kaya (42).