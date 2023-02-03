Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan’ın Deştin Mahallesi arasındaki Tekağaç mevkiinde 2021 yılında yapımı başlayan entegre çimento fabrikasına karşı halkın tepkisi sürüyor.

"Fabrikanın yaratacağı hava kirliliğine, topraklarımızı, ormanlarımızı yok etmesine, yer altı ve yer üstü su kaynaklarımızı yok etmesine izin vermeyeceğiz. Muğla'da çimento fabrikası istemiyoruz!" diyen Muğlalılar 7 Şubat saat 14.00'te Menteşe Belediye Meclis toplantısına katılma çağrısı yaptı.

Belediye Başkanı tarafından görüşme taleplerine yanıt alamadıklarını belirten Muğlalılar, "Çevreye duyarlı tüm vatandaşlarımızı geleceğini korumak için bu önemli toplantıya davet ediyoruz" dedi.

Deştin Çevre Platformu, MUÇEP ve Bayır Çevre Komitesi'nin ortak açıklaması şöyle: