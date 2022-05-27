Muğla’da kurulmak istenen çimento fabrikasına öfke dinmiyor

Muğla Menteşe ilçesi Bayır mahallesinde yapılmak istenen Çimento fabrikasına karşı geçtiğimiz günlerde Ankara’ya giderek siyasi parti temsilcileriyle görüşen ve CHP grup toplantısı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’na konu hakkında bilgi veren çevre örgütleri ve köylüler CHP’li Menteşe belediyesinin ÇED sürecindeki eksikliklere rağmen verdiği ruhsatın iptal edilmesini talep etmişlerdi.

CHP genel merkezinden Ali Öztunç’un dün konuyla ilgili görüşmeler yapmak üzere Muğla’ya geleceği bilgisi üzerine bekleyişe geçen halk, uçağın rötar yapması ve görüşmelerin bugüne ertelenmesi üzerine bir basın açıklaması yaptı.

Çevre örgütleri ve köylülerin katıldığı basın açıklamasında bugün 12.00'de yapılacak toplantıya yoğun katılım çağrısı yapılırken, bunun son bir şans olarak görülmesi gerektiği, yine somut bir sonuç çıkmadığı takdirde mücadelenin yeni bir evreye taşınacağı ve artık fabrikaya ruhsat vereceklerin düşünmesi gerektiği belirtildi.