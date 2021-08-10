Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Belediyeden yapılan açıklamada, "Karaköy Mahallemizde başlayan orman yangınına karadan yapılan müdahaleye hava desteği başladı" denildi.
Haber Merkezi
Çağdaş Gökbel
Ali Ufuk Arikan - Köyceğiz
Muğla'da bir orman yangını daha
Seydikemer'in Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Merkezi
Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Belediyeden yapılan açıklamada, "Karaköy Mahallemizde başlayan orman yangınına karadan yapılan müdahaleye hava desteği başladı" denildi.