Muğla'da 66 bin 231 hektarlık ormanlık alan kül oldu, 38 bin kişi tahliye edildi

Muğla Milas’taki orman yangını kontrol altına alındı.

Belediyenin basın biriminin paylaştığı bilgiye göre, soğutma ve söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Yangınlar dolayısıyla Muğla genelinde 38 bin 715 kişi tahliye edildi. Yangından etkilenen 687 kişiden 672’si taburcu edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi verilerine göre Milas’ta 8 bin 480 hektar ormanlık alan, Muğla genelinde ise 66 bin 231 hektarlık ormanlık alan kül oldu.

Muğla’daki yangına 17 büyükşehir, 50 il ve ilçe belediyesi araç ve personel göndererek destek oldu.