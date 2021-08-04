Muğla'da 41 bin hektar ormanlık alan yok oldu, tablo daha da ağırlaşıyor

Muğla'da sadece son 24 saatte 6 bin hektar ormanlık alan yangınlar sonucunda yok olurken, yetersiz müdahale tabloyu daha da ağırlaştırıyor.

soL'un edindiği bilgiye göre, kent genelinde hasar gören ormanlık alan miktarı 41 bin hektarı geride bıraktı.

Edinilen son bilgiye göre hasar gören bölgelerin bazıları ve son tablo şöyle:

Marmaris: 13000 hektarlık alan zarar gördü, yangın sürüyor.

Köyceğiz: 7000 hektarlık alan zarar gördü, yangın sürüyor.

Kavaklıdere: 4300 hektar ormanlık alan zarar gördü, yangın devam ediyor.

Mazı: 14000 hektar alan zarar gördü, devam ediyor.

Muratlar-Gazeller: 480 hektar, yangın sürüyor.

Çökek: 880 hektar alan zarar gördü, yangın sürüyor.