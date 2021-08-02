Muğla ve Antalya'da yangınlar devam ediyor

Yangından etkilenen alanlar "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilirken Antalya'nın Manavgat, Gündoğmuş, Muğla'nın, Marmaris, Köyceğiz, Milas Seydikemer ilçelerinde yangınlar sürüyor.

Gündoğmuş'ta da üç mahalle tahliye edilirken Ümütlü Mahallesi'ne bölgenin çukurda kalması ve dumanla kaplanması nedeniyle giriş yasaklandı. Kentte Gündoğmuş dışındaki yangınlar şimdilik kontrol altına alındı.

Muğla'da da çok sayıda noktada yangın var. Armutalan Mahallesi’nde, 400 hane, alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yeniköy'de bir yangın başladığını, Gökpınar'da da bölüm bölüm yangınların devam ettiğini söyledi. Aşağı ve Yukarı Mazı bölgelerindeki yangınların kısmen kontrol altına alındığını belirten Aras, yangınların rüzgarla soğutma yapılamadan tekrar canlandığını söyledi.

Mazı ve Çökertme bölgesindeki tüm otel ve pansiyonlar ile bölgede yaşayanların güvenli bölgelere tahliye edildiğini söyleyen Ahmet Aras, "Yerel yönetimler olarak orman yangınlarını söndürme gücümüz yok. Tek ihtiyacımız yeterli hava desteği ile soğutma çalışması yapabilmek. Bazı bölgede sarp kayalıklar var, yetişemiyoruz. Karadan müdahale şansımız yok. Yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de 32 ilde 119 yangının kontrol altına alındığını, Antalya ve Muğla'nın yanısıra Dersim'de de yangınların kontrol altına alınamadığını duyurmuştu.

28 Temmuz'dan bu yana süren yangınlarda 864 kişi hastaneye kaldırıldı, 8 kişinin yaşamını yitirdi.