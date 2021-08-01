Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden Mersin, Marmaris, Bodrum ve Manavgat'ta devam eden yangınlardan etkilenen ve yaşamını yitiren yurttaşların sayısını paylaştı.

Koca'nın açıkalamalarına göre yangınlardan dolayı 864 kişi hastaneye kaldırıldı, 8 kişi yaşamını yitirdi.

Koca, Mersin'de yangından etkilenen 154 kişinin tamamının tedavileri tamamlanarak taburcu olduğunu aktararak "28 adet 112 ambulansı, 2 UMKE timi, 90 sağlık personeliyle olay yerindeyiz. Sağlık çalışanlarımız adına tüm Mersinlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Marmaris ve Bodrum’daki duruma ilişkinse buralarda yangından etkilenen 203 kişiden 186’sının tedavileri tamamlanarak taburcu olduğunu belirten Koca, 17 kişinin tedavisinin hâlâ sürdüğünü söyledi. Koca burada bir kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak "Olay yerinde 39 adet 112 ambulansı VE 15 UMKE ekibiyle toplam 193 sağlık personeli görev yapıyor" dedi.

Manavgat’taki yangına ilişkinse ikisi yeni toplam 7 can kaybı yaşandığını aktaran Koca, "yangından etkilenen 507 kişiden 497’si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 10 kişinin tedavisi sürüyor. 34 adet 112 ambulansı, 15 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, 183 sağlık personeliyle olay yerindeyiz" dedi.