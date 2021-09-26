Muğla ve Antalya'da 30 milyon yanmış ağaç kesilecek

Yaz aylarında orman yangınlarının yaşandığı Muğla ve Antalya’da yanan yaklaşık 30 milyon ağacın kesim çalışmaları başladı.

Sözcü'den Mustafa Sarıipek'in haberine göre, yanan bölgelerin temizlenmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Marmaris, Köyceğiz, Milas, Bodrum, Kavaklıdere, Seydikemer, Menteşe, Yatağan, Dalaman ve Fethiye'de ilk tespitlere göre yanan ağaç miktarı 5 milyon metreküpün üzerinde. Bu, en az 30 milyon adet ağaca tekabül ediyor.

Gazeteye konuşan Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, tüm yangın bölgelerinde kesim çalışmalarının başladığını belirterek, “Muğla'da 80 orman kooperatifi var ve en az 50 kooperatifin yanık alanlarda kesim işi alacağını düşünüyoruz. Süreç sonunda yaklaşık 100 civarında firmanın ihale alması bekleniyor” dedi.