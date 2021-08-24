Muğla Seydikemer'de orman yangını

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haber Merkezi

Muğla Seydikemer'e bağlı Karaköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bölgesine hava ve kara araçları ile müdahale edildiği belirtildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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