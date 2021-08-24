Bekir Pakdemirli'den Kaz Dağları'ndaki orman yangınına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Kaz Dağları'ndaki orman yangınındaki son durumu açıkladı

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Kaz Dağları'nda dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Haber

Kaz Dağları'nda devam eden yangına ilişkin açıklama


 