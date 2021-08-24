Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Kaz Dağları'nda dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bekir Pakdemirli'den Kaz Dağları'ndaki orman yangınına ilişkin açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Kaz Dağları'ndaki orman yangınındaki son durumu açıkladı
Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Kaz Dağları'nda dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.