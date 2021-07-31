Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahaleye başlandı.
Yangının yerleşim yerlerine uzak bir bölgede başladığı bildirildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Muğla Milas'ta ormanlık alanda yangın
Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Haber Merkezi
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahaleye başlandı.
Yangının yerleşim yerlerine uzak bir bölgede başladığı bildirildi.