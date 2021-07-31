Muğla Milas'ta ormanlık alanda yangın

Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Haber Merkezi

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahaleye başlandı.

Yangının yerleşim yerlerine uzak bir bölgede başladığı bildirildi.

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