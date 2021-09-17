Yörükoğlu Mahallesi'nde ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 4 helikopter, 8 arazöz ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileri alevlere müdahale ediyor.
Muğla Menteşe'de orman yangını
Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Haber Merkezi
Yörükoğlu Mahallesi'nde ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 4 helikopter, 8 arazöz ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileri alevlere müdahale ediyor.