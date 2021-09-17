'Kuzey Ormanları hafriyat döküm alanına dönüştü, beşli çete kamyonlarla yol kesti!'

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı İnşaatının hafriyat döküm alanı olarak kullanılan Kuzey Ormanlarındaki doğa katliamını belgeledi. Hafriyat alanına giren ve yaşanan ağaç kıyımını fotoğraf ve videolar ile kayıt altına alan CHP’li Şeker, konuya ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle üç ayrı soru önergesi verdi.
Hafriyat dökülen alanı inceledikten sonra beşli çetenin hafriyat kamyonları tarafından yolunun kesildiğini söyleyen CHP’li Şeker, “Yapılan bu ağaç kıyımının, bu katliamın takipçisi olacağım. Arkasına aldığı güçle doğayı katleden, millete küfreden, Beşli çete İstanbul’un göbeğinde eşkıyalık yapamaz, doğayı katledemez. Ülkenin sahibi halktır, beşli çete değil.” diye konuştu.
“İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı İnşaat ile Elektromekanik Sistemlerin Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri” sözleşmesi 07.03.2018 tarihinde Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarlık ile Cengiz İnşaat – Kolin – Kalyon - Özgün Yapı İstanbul Yeni Havalimanı Halkalı Metro Hattı Yapım Ortaklığı arasında imzalanarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştı.
CHP’li Şeker “Devam eden metro hattı inşaat çalışmalarından çıkan hafriyat ve beton atıkları pervasızca orman ve doğa katliamına sebep olmaktadır. İstanbulluların da sıklıkla şikayet ettiği, Kuzey Ormanlarında gerçekleşen bu doğa katliamı son günlerde aleni bir hal almıştır. İlgili metro inşaatının hafriyatı şehrin akciğerleri olarak nitelendirilen Kuzey Ormanlarına dökülüyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda 16 Eylül günü ilgili adrese (İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Pirinççi Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Kemerburgaz-Arnavutköy yolu üzeri Bim market deposu ve Alpet Petrol (Gündoğdu petrol) kuzeyi) gittim, ağaçların kesildiğini, canlı ağaçların üzerlerine hafriyat ve beton döküldüğünü yerinde görüp kayıt altına aldım. İstanbul’un akciğerleri olan Kuzey Ormanlarının nasıl gözden çıkarıldığına üzülerek bir kez daha şahit oldum” dedi.
Hafriyat dökülen alandan çıkarken yolunun hafriyat kamyonları tarafından kesilmesini eşkıyalık olarak değerlendiren Şeker, konunun takipçisi olacağını belirterek Çevre Şehircilik, Tarım Orman ve Ulaştırma bakanlıklarına ayrı ayrı verdiği üç soru önergesiyle konuyu TBMM gündemine taşıdı.
CHP’li Şeker üç bakana aşağıdaki soruları yöneltti:
- Yeni Havalimanı ve ilgili metro inşaatlarının hafriyatları bugüne dek hangi alanlara dökülmüştür? Bugüne dek dökülen toplam hafriyat miktarı ne kadardır?
- Yeni Havalimanı ve ilgili metro inşaatlarının hafriyatlarının ve inşaat atıklarının daha önceden denize döküldüğü iddiaları doğru mudur? Doğru ise özellikle 2021 yılı itibariyle Marmara Denizi’ni örümcek ağı gibi saran müsilajın sebeplerinden birisi de denizin inşaatların çöplüğü, hafriyatların döküm alanı gibi kullanılması mıdır? İlgili metro inşaatlarının ihale sözleşmelerinde inşaat atıklarının ve hafriyatların bertaraf yükümlülüğü sözleşme şartlarında ne şekilde yer almıştır?
- İnşaatın hemen yanıbaşında yer alan ormanların hafriyat alanı olarak kullandırılma gerekçesi ilgili müteahhitlerin kar marjını yüksek tutup korumak mıdır? İlgili müteahhitlerin karı için ormanların yok edilmesine neden göz yumulmaktadır?
- Kuzey ormanlarında yer alan ve “İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Pirinççi Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Kemerburgaz-Arnavutköy yolu üzeri Bim market deposu ve Alpet Petrol (Gündoğdu petrol) kuzeyi”ndeki bu alan resmi olarak hafriyat döküm alanı olarak belirlenmiş midir? Belirlenmiş ise belirleyen kişi, kurum veya kuruluşlar hangisidir? Resmi kararın tarihi nedir? Bu resmi kararın bir örneği kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?
- İlgili alan hangi gerekçeyle hafriyat döküm alanı olarak belirlenmiştir?
- Yüklenici firmaların isimlerinin olmadığı, usulüne uygun olmayan bir tabela konularak ormana döküm yapan firmalar neden gizlenmiştir? Böyle bir tabelanın arkasında Kolin, Cengiz, Kalyon, Özgün inşaat çalışanı olduklarını söyleyen kişiler tarafından döküm yapılması yasal mıdır?
- İlgili alanın hafriyat döküm alanı olarak belirlenmesinden önce ÇED raporu alınmış mıdır? Bölge halkının, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının görüş ve önerilerine başvurulmuş mudur? Bu kişi ve kurumlar kimlerdir?
- İlgili alanda hafriyat dökülmesi için, çok sayıda ağacın kesilmesine, birçok ağacın yemyeşil, canlı canlı betona gömülmesine, ilgili orman alanın adeta katledilmesine izin veren kişi, kurum veya kuruluş var mıdır? Varsa hangileridir? Resmi bir izin varsa iznin tarihi nedir? Varsa bu izin için yapılan başvurunun sahibi kim ya da kimlerdir? Başvuru tarihi nedir?
- İlgili alana hafriyat ve inşaat atığı dökülmesinin yasal bir dayanağı yoksa sorumlular hakkında herhangi bir idari ve/veya cezai işlemde bulunulması düşünülmekte midir?
- İlgili alana dökülen beton atıklarının kimyasal muhteviyatı, katkıları nedir? Bu içeriğin tespiti ve olası zararların engellenerek bu zararlı faaliyetlerin son bulması için ne gibi adımlar atılması düşünülmektedir?
- Bahse konu hafriyatın ağaçları, ormanları yok etmesi ve betona gömmesi dışında doğaya ve yaşama vereceği zararlar hakkında bir inceleme yapılmış mıdır? İlgili atıkların İstanbul’un su kaynakları ve içme suyu barajlarına etkisi değerlendirilmiş midir? Bugüne dek yapılmadı ise bundan sonra yapılması düşünülmekte midir?
- Hafriyat çalışmaları boyunca söz konusu alanda kaç ağaç kesilmiştir? Ağaçların kesilmesine hangi kurum izin vermiştir? Varsa, ilgili izinlerin birer örneğinin kamuoyu ile paylaşılması düşünülmekte midir?
- İlgili alanın ileriki süreçte orman vasfından çıkarılarak imara açılması için özellikle seçildiği iddiaları doğru mudur?
- Son 10 yılda hafriyat dökümlerinin usule uygun olup olmadığına yönelik yapılan denetimlerin sayısı kaçtır?
- Son 10 yılda kaçak hafriyat döküldüğü için kesilen ceza sayısı ve ceza miktarı nedir?
- Son 10 yılda İstanbul’da, hafriyat dökümlerinin usule uygun olup olmadığına yönelik yapılan denetimlerin sayısı kaçtır?
- Son 10 yılda İstanbul’da, kaçak hafriyat döküldüğü için kesilen ceza sayısı ve ceza miktarı nedir?