'Kuzey Ormanları hafriyat döküm alanına dönüştü, beşli çete kamyonlarla yol kesti!'

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı İnşaatının hafriyat döküm alanı olarak kullanılan Kuzey Ormanlarındaki doğa katliamını belgeledi. Hafriyat alanına giren ve yaşanan ağaç kıyımını fotoğraf ve videolar ile kayıt altına alan CHP’li Şeker, konuya ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle üç ayrı soru önergesi verdi.

Hafriyat dökülen alanı inceledikten sonra beşli çetenin hafriyat kamyonları tarafından yolunun kesildiğini söyleyen CHP’li Şeker, “Yapılan bu ağaç kıyımının, bu katliamın takipçisi olacağım. Arkasına aldığı güçle doğayı katleden, millete küfreden, Beşli çete İstanbul’un göbeğinde eşkıyalık yapamaz, doğayı katledemez. Ülkenin sahibi halktır, beşli çete değil.” diye konuştu.

“İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Metro Hattı İnşaat ile Elektromekanik Sistemlerin Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri” sözleşmesi 07.03.2018 tarihinde Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarlık ile Cengiz İnşaat – Kolin – Kalyon - Özgün Yapı İstanbul Yeni Havalimanı Halkalı Metro Hattı Yapım Ortaklığı arasında imzalanarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştı.

CHP’li Şeker “Devam eden metro hattı inşaat çalışmalarından çıkan hafriyat ve beton atıkları pervasızca orman ve doğa katliamına sebep olmaktadır. İstanbulluların da sıklıkla şikayet ettiği, Kuzey Ormanlarında gerçekleşen bu doğa katliamı son günlerde aleni bir hal almıştır. İlgili metro inşaatının hafriyatı şehrin akciğerleri olarak nitelendirilen Kuzey Ormanlarına dökülüyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda 16 Eylül günü ilgili adrese (İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Pirinççi Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Kemerburgaz-Arnavutköy yolu üzeri Bim market deposu ve Alpet Petrol (Gündoğdu petrol) kuzeyi) gittim, ağaçların kesildiğini, canlı ağaçların üzerlerine hafriyat ve beton döküldüğünü yerinde görüp kayıt altına aldım. İstanbul’un akciğerleri olan Kuzey Ormanlarının nasıl gözden çıkarıldığına üzülerek bir kez daha şahit oldum” dedi.

Hafriyat dökülen alandan çıkarken yolunun hafriyat kamyonları tarafından kesilmesini eşkıyalık olarak değerlendiren Şeker, konunun takipçisi olacağını belirterek Çevre Şehircilik, Tarım Orman ve Ulaştırma bakanlıklarına ayrı ayrı verdiği üç soru önergesiyle konuyu TBMM gündemine taşıdı.

CHP’li Şeker üç bakana aşağıdaki soruları yöneltti: